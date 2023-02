Balade gourmande | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Catégories d’Évènement: Conne-de-Labarde

Dordogne

Balade gourmande | Vignoble des Verdots, 5 juin 2023, Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde. Balade gourmande | Vignoble des Verdots Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

2023-06-05 – 2023-06-05 Conne-de-Labarde

Dordogne Conne-de-Labarde Le Vignoble des Verdots vous convie à une balade gourmande, du lundi au samedi à partir de 11h, en juin, juillet et août. Payant et sur réservation obligatoire. Le Vignoble des Verdots vous convie à une balade gourmande, du lundi au samedi à partir de 11h, en juin, juillet et août. Payant et sur réservation obligatoire. +33 5 53 58 34 31 Vignoble des Verdots Vignoble des Verdots

Conne-de-Labarde

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Conne-de-Labarde, Dordogne Autres Lieu Conne-de-Labarde Adresse Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne Ville Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde lieuville Conne-de-Labarde Departement Dordogne

Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conne-de-labarde conne-de-labarde/

Balade gourmande | Vignoble des Verdots 2023-06-05 was last modified: by Balade gourmande | Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde 5 juin 2023 Conne-de-Labarde Dordogne Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Dordogne