BALADE GOURMANDE Terranjou, 14 juillet 2022, Terranjou.

BALADE GOURMANDE

2022-07-14 – 2022-07-14

onçue pour être une journée conviviale, sportive et culinaire, chaque randonneur aura à parcourir 10 km de chemins à travers le vignoble et les coteaux de la commune tout en dégustant des mets préparés par Stéphanie Craciun et la boulangerie Brothier ainsi que des vins présentés par huit vignerons lors de quatre haltes programmées dans des châteaux, au milieu des vignes ou dans une cave.

L’accueil aura lieu à la salle des Acacias entre 8 h et 9 h 30 et après un café brioche, il sera temps de partir. Quatre créneaux seront proposés entre 8 h et 10 h. Au retour, il sera possible de prendre un apéritif et de déjeuner sur place.

Inscription avant le 30 juin. Des bulletins d’inscription sont disponibles chez les commerçants, les vignerons, etc.

Après deux années blanches à cause de la pandémie, la 9e édition de la balade gourmande en Layon aura lieu le 14 juillet à Martigné-Briand.

asso.lamb@gmail.com +33 6 43 10 79 02

