Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines, Tarn Balade Gourmande sur les traces des mineurs Cagnac-les-Mines Cagnac-les-Mines Catégories d’évènement: Cagnac-les-Mines

Tarn

Balade Gourmande sur les traces des mineurs Cagnac-les-Mines, 6 août 2021, Cagnac-les-Mines. Balade Gourmande sur les traces des mineurs 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06

Cagnac-les-Mines Tarn Cagnac-les-Mines Lors de cette randonnée (4 kms/niveau facile) commentée par un médiateur du Musée-mine départemental, vous cheminerez sur les traces des mineurs. accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr +33 5 63 76 76 67 http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cagnac-les-Mines, Tarn Autres Lieu Cagnac-les-Mines Adresse Ville Cagnac-les-Mines lieuville 43.99195#2.13486