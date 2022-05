Balade gourmande sur les hauteurs de Sondernach Sondernach, 11 juin 2022, Sondernach.

Balade gourmande sur les hauteurs de Sondernach Sondernach

2022-06-11 09:30:00 – 2022-06-12 12:30:00

Sondernach Haut-Rhin Sondernach

EUR Le 11 et le 12 juin 2022, venez vivre une expérience gustative en pleine nature autour du centre de vacances Landersen dans la vallée de Munster ! Bercés par le chant des oiseaux, vous pourrez profiter d’une balade sur les hauteurs de Sondernach, avec 6 étapes gourmandes pour vous ravitailler et faire le plein d’énergie.

Apéro, entrée, plat, fromage et dessert : le tout dans un cadre magnifique. Nous vous proposons une balade de 6,5 km accessible à tous, avec un jeu de piste spécialement pensé pour les plus jeunes. Une fois votre estomac bien rempli, restez avec nous et profitez des différentes activités proposées sur place : sentier pieds nus, escape game, il y en a pour tous les goûts !

Et pour les moins marcheurs, venez profiter de la vue exceptionnelle que vous offre notre terrasse (petite restauration proposée toute la journée). Alors, prêt pour l’aventure ?

Le 11 et le 12 juin 2022, venez vivre une expérience gustative en pleine nature autour du centre de vacances Landersen dans la vallée de Munster !

+33 3 89 77 60 69

Le 11 et le 12 juin 2022, venez vivre une expérience gustative en pleine nature autour du centre de vacances Landersen dans la vallée de Munster ! Bercés par le chant des oiseaux, vous pourrez profiter d’une balade sur les hauteurs de Sondernach, avec 6 étapes gourmandes pour vous ravitailler et faire le plein d’énergie.

Apéro, entrée, plat, fromage et dessert : le tout dans un cadre magnifique. Nous vous proposons une balade de 6,5 km accessible à tous, avec un jeu de piste spécialement pensé pour les plus jeunes. Une fois votre estomac bien rempli, restez avec nous et profitez des différentes activités proposées sur place : sentier pieds nus, escape game, il y en a pour tous les goûts !

Et pour les moins marcheurs, venez profiter de la vue exceptionnelle que vous offre notre terrasse (petite restauration proposée toute la journée). Alors, prêt pour l’aventure ?

Sondernach

dernière mise à jour : 2022-05-06 par