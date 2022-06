Balade gourmande sur la Garonne

Balade gourmande sur la Garonne, 6 juin 2022, . Balade gourmande sur la Garonne

2022-06-06 – 2022-06-06 EUR Au départ du Ponton Hazembat (Avenue Elie Samson 33210 LANGON), embarquez pour un moment convivial : 1h de balade gourmande sur les eaux de la Garonne, avec apéritif à bord. En famille, entre amis ou entre collègues, laissez-vous tenter par une balade gourmande sur les eaux de la Garonne. Profitez d’un véritable moment d’évasion en dégustant des produits locaux. Vins servis au verre, au choix entre Bordeaux rouge, Bordeaux rosé et Côtes de Bordeaux Saint-Macaire (blanc sec ou blanc doux).

Boisson sans alcool : jus de raisin d’un producteur local

Panier gourmand composé de produits locaux, provenant de l'épicerie fine Tonka à Langon. Réservation obligatoire, rendez-vous au ponton Hazembat 15 minutes avant le départ de votre balade, muni de votre billet.

