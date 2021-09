Balade gourmande – Semaine de la Pomme de Terre Plœuc-L’Hermitage, 7 septembre 2021, Plœuc-L'Hermitage.

Balade gourmande – Semaine de la Pomme de Terre 2021-09-07 14:00:00 – 2021-09-07 16:00:00 Rue de Pontgoury Pont-Goury

Plœuc-L’Hermitage Côtes d’Armor Plœuc-L’Hermitage

Partez à la découverte de Plœuc-L’Hermitage et de sa célèbre pomme de terre à déguster grâce à une balade gourmande de 5 km. Elle est organisée dans le cadre de la “Semaine de la Pomme de Terre” de Ploeuc-l’Hermitage (expositions, lectures et vente de pommes de terre). Au programme, conseils culinaires par une diététicienne et pause gourmande dans un endroit bucolique

Sur inscription.

+33 2 96 64 22 00

