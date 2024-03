Balade gourmande Rue du Champ du Coq Saint-Fraigne, samedi 1 juin 2024.

Le SIAEP Nord Ouest Charente et le SMABACAB vous invitent à découvrir l’Aume et le marais de St Fraigne au cours d’une balade gourmande de 3km jalonnée d’animations et d’interventions d’acteurs du territoire !

Début : 2024-06-01 11:30:00

fin : 2024-06-01 15:30:00

Saint-Fraigne 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine

