Haut-Rhin EUR Promenade gastronomique de 9 kilomètres (environ 4 heures de balade) autour du village de Beblenheim, au coeur du vignoble alsacien et des terroirs des Grands Crus Sonnenglanz et Mandelberg.

Au gré d’un circuit jalonné de 6 étapes gourmandes, vous pourrez déguster des plats de spécialités locales accompagnés de vins des vignobles environnants :

– Crémant d’Alsace,

– Pinot Noir,

-Gewurztraminer,

-Pinot Blanc

-et Riesling. Animation musicale après la balade. Dégustation de tartes flambées et vins en soirée.

Promenade gastronomique de 9 km autour du village. Au gré d'un circuit jalonné de 6 étapes gourmandes, vous pourrez déguster des spécialités locales accompagnées de vins des vignobles environnants. Attention : sur réservation uniquement sur www.bgbeblenheim.fr

