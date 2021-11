Albi Office du tourisme Albi Albi, Tarn Balade gourmande Office du tourisme Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Que diriez-vous de parcourir, en début de soirée, les rues scintillantes de la ville tout en succombant à la gourmandise ? Découvrez les traditions de Noël d’ici et d’ailleurs avec un guide-conférencier suivi d’une balade gourmande sucrée / salée avec pour point d’orgue, une vue imprenable sur la ville illuminée ! **Visite réalisée en partenariat avec Nastia de «Balade Gourmande Albi.»** _Les samedis, 4 et 18 déc. et les mercredis 8 et 15 déc. de 17h30 à 20h au départ de l’Office de tourisme._

Tarif adulte : 33.90€. Tarif enfant (3 à 12 ans) : 15€

