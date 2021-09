Reims Office de Tourisme du Grand Reims Marne, Reims Balade gourmande Office de Tourisme du Grand Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Balade gourmande Office de Tourisme du Grand Reims, 25 septembre 2021, Reims. Balade gourmande

du samedi 25 septembre au samedi 2 octobre à Office de Tourisme du Grand Reims

Après avoir salivé, vous dégusterez, au sein des fameuses Halles du Boulingrin, pas moins de 6 mets produits localement, accompagnés par 1 champagne et 1 ratafia. Vous repartirez enfin avec, en cadeau, un produit emblématique de la ville, à déguster chez soi.

sur réservation: www.reims-tourisme.com

Découvrez la gastronomie régionale accompagné d’un guide passionné qui vous contera son histoire au cours d’une visite de la ville. Office de Tourisme du Grand Reims 6 rue Rockefeller 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T13:00:00;2021-10-02T11:00:00 2021-10-02T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Office de Tourisme du Grand Reims Adresse 6 rue Rockefeller 51100 Reims Ville Reims lieuville Office de Tourisme du Grand Reims Reims