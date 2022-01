Balade gourmande nocturne Willgottheim Willgottheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Willgottheim

Balade gourmande nocturne Willgottheim, 26 février 2022, Willgottheim. Balade gourmande nocturne Willgottheim

2022-02-26 17:00:00 – 2022-02-26 20:00:00

Willgottheim Bas-Rhin Willgottheim EUR Nouveauté cette année, l’Association Sportive de Willgottheim organise sa « Balade gourmande nocturne », une balade de quelques kilomètres sur le Mont Kochersberg avec quatre points de restauration le 26 février prochain. +33 6 98 35 01 39 Nouveauté cette année, l’Association Sportive de Willgottheim organise sa « Balade gourmande nocturne », une balade de quelques kilomètres sur le Mont Kochersberg avec quatre points de restauration le 26 février prochain. Willgottheim

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Willgottheim Autres Lieu Willgottheim Adresse Ville Willgottheim lieuville Willgottheim

Willgottheim Willgottheim https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/willgottheim/