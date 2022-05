Balade gourmande Niedermorschwihr Niedermorschwihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Niedermorschwihr

Balade gourmande Niedermorschwihr, 24 juillet 2022, Niedermorschwihr.

2022-07-24 10:30:00 – 2022-07-24 18:00:00

Muni d'un verre de dégustation, vous pourrez découvrir entre les vignes et la forêt, de magnifiques paysages depuis les hauteurs du village sur un parcours de 8.5km qui serpente entre le Sommerberg et le Brand.

La marche sera ponctuée de 6 arrêts gourmands, qui vous permettront de déguster des mets locaux accompagnés de vins issus des terroirs de Niedermorschwihr.

La marche sera ponctuée de 6 arrêts gourmands, qui vous permettront de déguster des mets locaux accompagnés de vins issus des terroirs de Niedermorschwihr. Découverte entre les vignes et la forêt, de magnifiques paysages depuis les hauteurs du village sur un parcours de 8.5km qui serpente entre le Sommerberg et le Brand. La marche sera ponctuée de 6 arrêts gourmands, +33 6 75 95 82 28 Muni d’un verre de dégustation, vous pourrez découvrir entre les vignes et la forêt, de magnifiques paysages depuis les hauteurs du village sur un parcours de 8.5km qui serpente entre le Sommerberg et le Brand.

La marche sera ponctuée de 6 arrêts gourmands, qui vous permettront de déguster des mets locaux accompagnés de vins issus des terroirs de Niedermorschwihr. Niedermorschwihr

