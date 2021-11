Balade gourmande Luxeuil-les-Bains, 10 décembre 2021, Luxeuil-les-Bains.

Balade gourmande Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2021-12-10 – 2021-12-10 Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Cette année pour Noël, légendes et gourmandises ne font qu’un ! Pendant 2h, les balades gourmandes emmèneront petits et grands à la découverte des contes de Noël. Accompagnés par une guide conférencière dans les rues de la ville, vous ferez plusieurs haltes gustatives pour découvrir des histoires merveilleuses.

Balades gourmandes les vendredis 10 et 17 et les samedis 11 et 18 décembre à 17h (durée 1h30-2h). 10 euros par personnes (réservation obligatoire).

tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/

