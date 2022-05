Balade Gourmande Locquirec, 21 mai 2022, Locquirec.

Balade Gourmande Locquirec

2022-05-21 – 2022-05-21

Locquirec Finistère

Rendez-vous pour la 7ème édition de la Balade Gourmande. Un circuit entre terre et mer, commenté par Michel Priziac. Ouverte à tout public, cette sortie au grand air en famille ou entre amis permet de découvrir les coins cachés du littoral et des sentiers de campagne. Départ du parking de Pors ar Villiec. Inscription obligatoire avant le 16 Mai. Places limitées,billets en vente Chez Tilly et au Ptit Marché à Locquirec.

+33 6 19 98 32 40

