Balade gourmande : Lait p’tit béarnais Castétis, 9 août 2022, Castétis.

5 EUR Fanny et Sandrine, vous font découvrir leurs terres et leurs productions : les fromages de vache, de chèvre et des produits laitiers de leurs fermes. De ferme en ferme, la balade, essentiellement ombragée, est ponctuée de pauses : fraîcheur à une source, histoire et découverte du Béarn, de la vie à la ferme, traite des chèvres, utilisation des chiens de troupeaux distribution du foin dans l’étable, appel des cochons gascons, papouilles à Urban l’âne et aux bœufs béarnais… et tout ceci avec une vue imprenable sur les Pyrénées ! Une dégustation de fromages de chèvre, de vache et des produits de la ferme clôture votre balade.

+33 5 59 12 30 40

lait p’tit béarnais

dernière mise à jour : 2022-05-25 par