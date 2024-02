Balade gourmande La Teste-de-Buch, mercredi 7 août 2024.

Balade gourmande La Teste-de-Buch Gironde

Partez pour une découverte gourmande et patrimoniale du centre de La Teste de Buch. Une promenade ponctuée de pause chez les commerçants pour y goûter les saveurs locales et les produits artisanaux. Terminez la visite avec l’histoire du Marché de La Teste de Buch aux odeurs et couleurs enivrantes. Une expérience mêlant goût et vision pour de beaux souvenir de votre passage à la Teste de Buch.

La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 20.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:00:00

fin : 2024-08-07 12:00:00

13 bis rue Victor Hugo

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

L’événement Balade gourmande La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-02-19 par OT La Teste-de-Buch