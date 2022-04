Balade gourmande ” La Ronde des Gandeuillots” Fougerolles-Saint-Valbert, 8 mai 2022, Fougerolles-Saint-Valbert.

Balade gourmande ” La Ronde des Gandeuillots” Fougerolles-Saint-Valbert

2022-05-08 08:45:00 – 2022-05-08 17:00:00

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert

26 26 EUR 7ème balade gourmande à la découverte du patrimoine, de l’artisanat et de spécialités locales.

Randonnée au départ à 8h45, 9h15, 9h45 et 10h15 de la salle des fêtes de Fougerolles pour une balade de 11km agrémentée de dégustations, d’animations et du repas de fin de parcours.

Inscriptions jusqu’au 30 avril : Château Bresson à Fougerolles centre à partir du samedi 23 avril, de 9h à 12h, et de 14h à 16h30. Lundi et mardi de 17h à 19h.

Tarifs : 26€ / adulte, 13€ / enfant -12 ans.

Renseignements : François DUCHENE 03 84 49 16 22 ou Gérard CLAUSSE 03 84 49 12 99.

Fougerolles-Saint-Valbert

