Balade gourmande : Givrés des prés Casteide-Candau, 28 juillet 2022, Casteide-Candau.

Balade gourmande : Givrés des prés Givrés des prés 625 chemin de Falay Casteide-Candau

2022-07-28 16:00:00 – 2022-07-28 Givrés des prés 625 chemin de Falay

Casteide-Candau 64370 Casteide-Candau

Cette balade gourmande au coeur des paysages béarnais est une invitation à la découverte de la vie à la ferme, mais également de la campagne et des paysages vivants. Nous vous emmenons en immersion dans un écosystème agricole et vous pourrez également découvrir un bourg typique de la région avec ses maisons béarnaises et ses points de vues sur les paysages environnants.

Lors de votre retour à la ferme face aux Pyrénées, vous aurez l’occasion de déguster les glaces artisanales à partir du lait bio de la production sous forme d’un jeu des saveurs.

+33 5 59 12 30 40

