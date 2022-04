Balade gourmande : Fête à l’Andouille de Cramoisy Cramoisy Cramoisy Catégories d’évènement: Cramoisy

Oise

Balade gourmande : Fête à l’Andouille de Cramoisy Cramoisy, 24 avril 2022, Cramoisy. Balade gourmande : Fête à l’Andouille de Cramoisy Cramoisy

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 13:20:00

Cramoisy Oise 5 Vous aimez marcher ? Vous aimez manger de bonnes victuailles locales ? Votre cœur balance entre vos deux passions ? On a trouvé la solution ! Participez à une balade gourmande en autonomie en suivant les parcours fléchés de 5, 10 ou 15 km qui se terminera par la dégustation d’une part d’andouille, produite uniquement pour l’occasion de la Fête !

Sur le parcours, vous pourrez faire un arrêt à l’ancienne usine Parvillée où Floriane, guide de l’Office de Tourisme Creil Sud Oise, vous parlera de l’histoire des lieux. Inscription et départ de 8h à 10h30 à la Salle des Fêtes de Cramoisy (rue du Pont)

Tarif: 5€/personne ; gratuit – 12 ans

Renseignement auprès de l’ARNV au 06 51 80 45 24 / arnv.rando@gmail.com ARNV

Cramoisy

