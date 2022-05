Balade Gourmande et Patrimoine

2022-07-13 – 2022-07-13 Balade de 5 km autour de Guimiliau et son patrimoine : Enclos Paroissial, calvaire, fontaine et lavoir St-Miliau, centre d'interprétation « Les Enclos », Office de Tourisme (exposition). A mi chemin, dégustation de produits des commerçants, à la petite animalerie de Franck. Chemins accessibles à tous. Départ à 15 h de l'Office de Tourisme. Retour à l'Enclos avec visite commentée du calvaire par les guides de la SPREV. Durée : 2h30 environ. +33 2 98 68 33 33

