Salle Ballard, le samedi 18 septembre à 08:00

Partez pour une balade de 3 heures environ à la découverte du patrimoine charnaysien. Sur votre parcours des points de découverte comme le Domaine de Champgrenon, le lavoir des Proux, la carrière des Perrières ou encore le four à pain. Ces découvertes patrimoniales seront doublées de plaisirs gourmands salés et sucrés. Une promenade originale à faire à son rythme entre amis ou en famille. Inscription en ligne sur [www.charnay.com](http://www.charnay.com). Départs échelonnés par groupe toutes les heures entre 8h et 11h.

Tarif : 19€. Départ possible à 8h, 9h, 10h et 11h (à choisir au moment de la réservation). Groupe de 25 personnes maximum.

Une balade de 3 heures environ à la découverte du patrimoine charnaysienne. Sur votre parcours, des points de découvertes et de plaisir gourmand vous seront proposés. Salle Ballard Place du Bourg 71850 Charnay-lès-Mâcon

