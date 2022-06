Balade gourmande et colorée Talant Talant Catégories d’évènement: 21240

Talant

Balade gourmande et colorée Talant, 25 septembre 2022, Talant. Balade gourmande et colorée Heure de RDV à venir (sera précisé à l’inscription). Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet Talant

2022-09-25 – 2022-09-25 Heure de RDV à venir (sera précisé à l’inscription). Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet

Talant 21240 EUR 0 0 Par Alice Thiney

Comestibles, tinctoriales, médicinales… venez découvrir les secrets et pouvoirs de quelques plantes

qui nous entourent ! Départ en covoiturage depuis le local LPO à Talant. Heure de RDV

à venir (sera précisé à l’inscription).

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Par Alice Thiney

Comestibles, tinctoriales, médicinales… venez découvrir les secrets et pouvoirs de quelques plantes

qui nous entourent ! Départ en covoiturage depuis le local LPO à Talant. Heure de RDV

à venir (sera précisé à l’inscription).

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Heure de RDV à venir (sera précisé à l’inscription). Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet Talant

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: 21240, Talant Autres Lieu Talant Adresse Heure de RDV à venir (sera précisé à l'inscription). Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet Ville Talant lieuville Heure de RDV à venir (sera précisé à l'inscription). Espace Mennétrier, 3 All. Célestin Freinet Talant Departement 21240

Talant Talant 21240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talant/

Balade gourmande et colorée Talant 2022-09-25 was last modified: by Balade gourmande et colorée Talant Talant 25 septembre 2022 21240 Talant

Talant 21240