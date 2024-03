BALADE GOURMANDE ET BUCOLIQUE Pornic, dimanche 14 avril 2024.

BALADE GOURMANDE ET BUCOLIQUE Pornic

Balade gourmande et bucolique organisée par l’AIPE des Nondales du Clion sur Mer.

Découvrez le canal de la Haute Perche, la Ria, et Gourmalon à travers les 3 parcours proposés (4, 8 et 12kms)

Profitez d’une marche conviviale, familiale et gourmande grâce aux dégustations issues de producteurs locaux et à un conte lu par l’association la CLEF des Familles sur votre parcours.

Une buvette avec restauration et des stands sont proposés à l’arrivée pour continuer cette parenthèse conviviale.

N’oubliez pas vos gobelets pour une démarche « zéro déchet ».

Inscription sur place dès 8h jusqu’à 11h

Buvette et Restauration de sandwichs à l’arrivée

CB acceptée

RDV: Parc de la Mairie du Clion sur Mer.

Balade de 8h à 11h .

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 11:00:00

Parc de la Mairie du Clion sur Mer

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire aipelesnondales44@yahoo.fr

