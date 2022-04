Balade gourmande et balade en train Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Balade gourmande et balade en train Saint-Valery-sur-Somme, 1 mai 2022, Saint-Valery-sur-Somme. Balade gourmande et balade en train Saint-Valery-sur-Somme

2022-05-01 09:15:00 – 2022-05-01

Saint-Valery-sur-Somme Somme 25 Le Chemin de Fer de la Baie de Somme, vous propose une balade en train et une balade gourmande afin de découvrir les produits de notre terroir tout en parcourant les sentiers de Morlay, Ponthoile et Favières.

Accueil des participants à partir de 9h15, à la Billetterie du Port de Saint-Valery-sur-Somme.

Départ en train à 10h00 pour arriver en gare de Morlay à 10h45.

A partir de 10h45, la balade gourmande débute pour suivre le circuit balisé PR « Circuit de Morlay ». Ce circuit propose 4 étapes gourmandes permettant de se restaurer (repas complet découpé en plusieurs étapes, à base de produits locaux) et de découvrir des éléments du patrimoine local.

Retour en train pour Saint-Valery-sur-Somme, arrivée vers 18h30.

Parcours pédestre d’environ 8.5 km Le Chemin de Fer de la Baie de Somme, vous propose une balade en train et une balade gourmande afin de découvrir les produits de notre terroir tout en parcourant les sentiers de Morlay, Ponthoile et Favières.

Accueil des participants à partir de 9h15, à la Billetterie du Port de Saint-Valery-sur-Somme.

Départ en train à 10h00 pour arriver en gare de Morlay à 10h45.

A partir de 10h45, la balade gourmande débute pour suivre le circuit balisé PR « Circuit de Morlay ». Ce circuit propose 4 étapes gourmandes permettant de se restaurer (repas complet découpé en plusieurs étapes, à base de produits locaux) et de découvrir des éléments du patrimoine local.

Retour en train pour Saint-Valery-sur-Somme, arrivée vers 18h30.

Parcours pédestre d’environ 8.5 km accueil@cfbs.eu +33 3 22 26 96 96 https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/formules-decouverte-de-la-baie-de-somme/balade-gourmande?fbclid=IwAR2DHZ-qmaPTm6b9KJD4B4kkVJ3EIzJ5o5Xq-9X2JGIjmkB67vA3cewRXg4 Le Chemin de Fer de la Baie de Somme, vous propose une balade en train et une balade gourmande afin de découvrir les produits de notre terroir tout en parcourant les sentiers de Morlay, Ponthoile et Favières.

Accueil des participants à partir de 9h15, à la Billetterie du Port de Saint-Valery-sur-Somme.

Départ en train à 10h00 pour arriver en gare de Morlay à 10h45.

A partir de 10h45, la balade gourmande débute pour suivre le circuit balisé PR « Circuit de Morlay ». Ce circuit propose 4 étapes gourmandes permettant de se restaurer (repas complet découpé en plusieurs étapes, à base de produits locaux) et de découvrir des éléments du patrimoine local.

Retour en train pour Saint-Valery-sur-Somme, arrivée vers 18h30.

Parcours pédestre d’environ 8.5 km Olivier_Leclerc_OTBS

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme, Somme Autres Lieu Saint-Valery-sur-Somme Adresse Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Saint-Valery-sur-Somme Departement Somme

Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-valery-sur-somme/

Balade gourmande et balade en train Saint-Valery-sur-Somme 2022-05-01 was last modified: by Balade gourmande et balade en train Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme 1 mai 2022 Saint-Valery-sur-Somme Somme

Saint-Valery-sur-Somme Somme