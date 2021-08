Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Balade gourmande en voilier en Provence Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Embarquez pour une **mini-croisière exceptionnelle** en bateau à la découverte de notre littoral de **Marseille à Bandol**. A bord du **voilier Padishah** doté d’un espace à vivre spacieux, votre guide vous expliquera l’histoire de la région au fil des paysages côtiers grandioses rencontrés. Divers arrêts seront proposés afin de profiter pleinement de toutes les richesses de notre région, le capitaine vous servira une **dégustation** à bord de produits méridionaux frais et confectionnés maison avec soin : _tapenade, anchoïade, melet, pistou, brandade_ … _vins et jus frais._ Réservation recommandée | [My Sail Croisière Méditerranée](https://my-sail.net) | Prix : 55 € par personne – 10 personnes max – Prendre maillot et serviette en été

