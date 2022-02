Balade gourmande en vélo à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir 4.5 EUR Balade gourmande en vélo à Montoire-sur-le Loir. Découvrez en famille notre belle campagne Vendômoise sur un parcours de 37km avec des relais dégustations chez nos producteurs locaux : vins Norguet, fromages de Villiersfaux et champignons de Villavard. Port du casque conseillé. Balade gourmande en vélo et en famille ! +33 2 54 85 35 48 Balade gourmande en vélo à Montoire-sur-le Loir. Découvrez en famille notre belle campagne Vendômoise sur un parcours de 37km avec des relais dégustations chez nos producteurs locaux : vins Norguet, fromages de Villiersfaux et champignons de Villavard. Port du casque conseillé. Pixabay

