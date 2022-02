Balade Gourmande en Côte Roannaise Le Crozet Le Crozet Catégories d’évènement: Le Crozet

Balade Gourmande en Côte Roannaise Le Crozet, 9 juillet 2022, Le Crozet.

2022-07-09 – 2022-07-09

Le Crozet Loire Le Crozet EUR Cette année, c’est au Crozet que se déroulera la 9eme balade œnotouristique, le samedi 9 juillet 2022 et le dimanche 10 juillet 2022.

La réservation est désormais ouverte. mmorelli@ot-roanne.fr +33 4 77 71 51 77 Le Crozet

