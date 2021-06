Balade gourmande : des mets, des vins, la nature avant tout Domaine Les Touchines, 18 juin 2021-18 juin 2021, La Roque-sur-Pernes.

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Domaine Les Touchines

Notre domaine caché dans un écrin de verdure est situé dans le vignoble de la Vallée du Rhône, à proximité de crus prestigieux. Abritées par le géant de Provence, désignées « réserve de biosphère » par l’UNESCO depuis 1990, nos parcelles sont exposées sud et sud-ouest à 200 mètres d’altitude. Ses coteaux en terrasses sont situés à la croisée des terroirs de La Roque-sur-Pernes et du Beaucet face au Ventoux, dans les premiers contreforts des monts de Vaucluse qui surplombent Pernes-les-Fontaines et dominent la plaine du comtat Venaissin. L’Appellation d’Origine Protégée Ventoux est consacrée en 1973 et son aire d’appellation s’étend désormais sur 2 parcs naturels régionaux du Ventoux et du Luberon. Vous êtes invité à vous ressourcer dans un espace naturel réservé à notre clientèle où la biodiversité est une réalité. Vous balader dans les parcelles sur un petit sentier viticole, éveiller vos 5 sens (visuels, olfactifs, tactiles, auditifs et gustatifs) et prendre le temps de vous ressourcer, détendre ou vous amuser en famille. Les différents cépages emblématiques de toutes les appellations de la Vallée du Rhône n’auront plus de secrets pour vous. Apprendre en s’amusant, c’est tellement plus plaisant ! Tout un programme à vivre en famille en toute liberté tout en respectant les cultures et les consignes de sécurité. Par ces différents moments de partage, nous souhaitons vous faire vivre une aventure humaine, vous faire découvrir notre cuisine provençale et notre travail dans les vignes et même les vergers, car si la météo le permet, nous pourrons aller ramasser des cerises. Adherents au réseau « France passion », nous pouvons vous héberger vous et votre camping-car et même vous aceuillir dans notre maison dans notre dortoir collectif.

Sur réservation

Autour de nos cuvées sur 4 millésimes différents, partager un apéro dinatoire de mets et vins après une balade instructive sur notre domaine. Pour les enfants, mets et boissons surprises

Domaine Les Touchines Chemin du Mourre des Touchines 84210 Saint-Didier La Roque-sur-Pernes Vaucluse



