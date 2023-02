Balade gourmande de Thil Thil-la-Ville Nan-sous-Thil Nan-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Cote-d’Or Nan-sous-Thil 35 40 EUR Sur un parcours de 10 km, la balade gourmande de Thil, se veut conviviale et festive.

Le principe de cette balade est de faire découvrir nos produits locaux. La Côte d’Or est réputé pour son savoir vivre, savoir faire 100% Côte d’Or. 5 escales sont proposées tout au long du parcours.

Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert avec un verre de vin pour accompagner. À chaque escale, les marcheurs pourront manger et boire local, découvrir la Butte de Thil, ses châteaux, voir le panorama des portes du Morvan et parcourir des chemins de forêts.

À la fin de cette promenade et de ses découvertes, nous allons mettre en place un marché des artisans et producteurs.

Les marcheurs qui ont déguster tout au long de la journée pourront ensuite achetés les produits et en découvrir d’autres.

Notre secteur est riche de producteurs, aidons les à se faire connaître ! Pour une 1ère édition, nous limitons à 200 marcheurs.

Inscriptions jusqu'au 20 avril amicale.nanthil@orange.fr

