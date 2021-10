Balade gourmande de Noël en voilier Marseille, 15 décembre 2021, Marseille.

Balade gourmande de Noël en voilier

du mercredi 15 décembre au dimanche 30 janvier 2022 à Marseille

Entre Noël et l’Epiphanie offrez vous une balade d’1 journée en voilier sous le doux soleil hivernal ! —————————————————————————————————— Savourez à bord et dans un cadre naturel magnifique ce moment exceptionnel de l’année propice aux joies toutes simples d’être tous ensemble réuni. **Célébrez en mer les fêtes de Noël** et la nouvelle année qui est en train d’arriver. Faites une pause dans le temps avec vos proches. Au programme de cette journée manoeuvres de bord et bonne humeur vous emmèneront naviguer entre l’Archipel des Embiez et Cassis. Ou vers la rade de Toulon, les îles d’Or. Ainsi, nous longerons la côte tranquillement sur le pont mais bien à l’abri. BONUS ! Nous vous offrons à bord vin chaud épicé et parfumé avec la traditionnelle pompe de Noël provençale, ou le Gibassier qui font partie des 13 desserts provençaux. Réservez votre voilier coup de coeur, nous nous chargeons du reste ! infos programme, tarifs sur notre site My Sail croisière Méditerranée [MY SAIL CROISIERE MEDITERRANEE](https://www.my-sail.net) Sur réservation – Accueil jusqu’à 10 personnes – départ tous les jours pendant les vacances de Noël

Marseille avenue de la pointe rouge 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



