Balade Gourmande de Ladoix-Serrigny

2023-07-02 10:30:00 – 2023-07-02 20:00:00

Pionnière, la balade gourmande de Ladoix est la toute première balade gourmande française à avoir vu le jour !

Au cœur de la Bourgogne, entre Beaune et Nuits-Saint-Georges, on déguste les plus beaux crus de la région et on découvre les vins de l’appellation Ladoix. Entre amis, en duo ou en famille, carnet de dégustation et verre à la main, on part pour 5 km de balade, ponctués de 5 étapes gourmandes autour d’accords mets & vins typiquement locaux. L’ambiance se veut conviviale et festive avec, à chaque halte, un orchestre qui assure l’animation. Au détour des vignes, le parcours offre un panorama magnifique sur la plaine lorsque le coteau monte. Un rendez-vous incontournable en Bourgogne !

