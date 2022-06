Balade gourmande de chai en chai Colombier Colombier Catégories d’évènement: 24560

Colombier 24560 26 26 EUR Le long d’un parcours facile (10 km), les vignerons vous proposeront de quoi vous restaurer tout en dégustant leurs vins (avec modération). Un verre de dégustation avec son porte-verre vous sera remis avant de démarrer la balade.

Plusieurs départs possibles par groupes de 35 personnes.



Repas : apéritif, terrine maison, brochettes de viande avec pommes de terre, assiette de fromage et salade, nougat glacé avec son coulis, café.

Une vente de vin aura lieu à la salle des fêtes à l’issue de la balade.

+33 7 81 57 41 54

