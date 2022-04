BALADE GOURMANDE DANS LES VIGNES Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

BALADE GOURMANDE DANS LES VIGNES Saint-Chinian, 5 juin 2022, Saint-Chinian. BALADE GOURMANDE DANS LES VIGNES Saint-Chinian

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Chinian Hérault EUR 55 La Maison des Vins Saint-Chinian vous donne rendez-vous pour une balade gastronomique entre schistes & calcaires, au départ de Saint-Chinian. Départs échelonnés tous les quarts d’heure, de 9h30 à 13h. Circuit de 7 kilomètres très facile avec très peu de dénivelé. Temps de parcours environ 3h avec les arrêts gastronomiques. Au cours de ce circuit vous ferez 7 étapes gourmandes agrémentées par des dégustations de vins en accord avec les plats. 25 vignerons seront répartis tout au long du parcours et vous proposeront des mariages gourmands avec les différents plats. En cadeau nous vous offrons un verre, un porte verre et un chapeau de l’appellation Saint-Chinian. Départs accompagnés par un vigneron à partir de 9h30, ou départs en balade libre à partir de 9h45 Caves et domaines présents sur le parcours : Domaine Pech Ménel – Lanye-Barrac Vitifarm – Chateau La Dournie – Domaine De Saint Cels – Domaine La Bosque – Cave De Saint-Chinian – Chateau Du Prieure Des Mourgues – Domaine Du Landeyran – Mas Champart – Domaine Du Sacre-Cœur – Domaine Cathala – Domaine Du Vieux Chai – Chateau Veyran – Clos Bagatelle – Domaine De Gabelas – Mas De Cynanque – Laurent Miquel – Domaine de Cambis – Les Coteaux De Rieutort – Domaine Des Pradels Quarteron – Domaine La Lauzeta – Chateau Castigno – Terres Falmet – Cave De Roquebrun – Saint-Jean de Conques – Cave De Roquebrun Facile d’accès et nombreuses places de parking disponibles

Parking et départ : https://goo.gl/maps/Bp6WYRHQbbwBVkJr8 Billetterie en ligne sur www.saint-chinian.pro/terroir-tour Balade dans les vignes et dégustation +33 4 67 38 11 69 https://www.saint-chinian.pro/index.cfm La Maison des Vins Saint-Chinian vous donne rendez-vous pour une balade gastronomique entre schistes & calcaires, au départ de Saint-Chinian. Départs échelonnés tous les quarts d’heure, de 9h30 à 13h. Circuit de 7 kilomètres très facile avec très peu de dénivelé. Temps de parcours environ 3h avec les arrêts gastronomiques. Au cours de ce circuit vous ferez 7 étapes gourmandes agrémentées par des dégustations de vins en accord avec les plats. 25 vignerons seront répartis tout au long du parcours et vous proposeront des mariages gourmands avec les différents plats. En cadeau nous vous offrons un verre, un porte verre et un chapeau de l’appellation Saint-Chinian. Départs accompagnés par un vigneron à partir de 9h30, ou départs en balade libre à partir de 9h45 Caves et domaines présents sur le parcours : Domaine Pech Ménel – Lanye-Barrac Vitifarm – Chateau La Dournie – Domaine De Saint Cels – Domaine La Bosque – Cave De Saint-Chinian – Chateau Du Prieure Des Mourgues – Domaine Du Landeyran – Mas Champart – Domaine Du Sacre-Cœur – Domaine Cathala – Domaine Du Vieux Chai – Chateau Veyran – Clos Bagatelle – Domaine De Gabelas – Mas De Cynanque – Laurent Miquel – Domaine de Cambis – Les Coteaux De Rieutort – Domaine Des Pradels Quarteron – Domaine La Lauzeta – Chateau Castigno – Terres Falmet – Cave De Roquebrun – Saint-Jean de Conques – Cave De Roquebrun Facile d’accès et nombreuses places de parking disponibles

Parking et départ : https://goo.gl/maps/Bp6WYRHQbbwBVkJr8 Billetterie en ligne sur www.saint-chinian.pro/terroir-tour Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville Saint-Chinian Departement Hérault

Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/

BALADE GOURMANDE DANS LES VIGNES Saint-Chinian 2022-06-05 was last modified: by BALADE GOURMANDE DANS LES VIGNES Saint-Chinian Saint-Chinian 5 juin 2022 Hérault Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault