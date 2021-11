Ribeauvillé Ribeauvillé 68150, Ribeauville Balade gourmande dans les caves du domaine Bott Frères Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: 68150

2021-11-29 11:00:00 – 2021-12-01 14:00:00

Ribeauvillé 68150 EUR Découvrez les caves du domaine lors d'une balade gourmande avec différents accords mets-vins proposés au cours de la visite. Terminez en beauté avec un plat préparé par le chef BENOIT WITZ. Une visite enchantée et gourmande à ne pas rater ! +33 3 89 73 22 50

