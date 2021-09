Cravant Cravant Cravant Balade Gourmande ! Cravant Cravant Catégorie d’évènement: Cravant

Balade Gourmande ! Cravant, 12 septembre 2021, Cravant. Balade Gourmande !

Cravant , le dimanche 12 septembre à 10:30

Le Comité des Fêtes de la charmante commune de Cravant vous propose un balade gourmande à faire à pied ou à vélo ! Un parcours de 8 km vous est proposé, agrémenté de 3 escales gourmandes. Les chiens sont acceptés si tenus en laisse, et des producteurs locaux vous attendront à l’arrivée. Inscription obligatoire, pass sanitaire demandé. Départ à 11h de la salle des fêtes. Le tarif inclus : la participation à la balade et le déjeuner ! (apéritif, velouté de courgettes, tartine chaude, fromage boisson et café gourmand) Accueil à partir de 10h30, départ à 11h

Voir https://www.yumpu.com/fr/document/view/65841554/inscription-balade-gourmande

Balade gourmande à la rencontre de producteurs ! Cravant Rue Nationale, Cravant Cravant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:30:00 2021-09-12T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Cravant Autres Lieu Cravant Adresse Rue Nationale, Cravant Ville Cravant lieuville Cravant Cravant