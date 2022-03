Balade Gourmande Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR 18.5 18.5 Partez à la découverte de Chalon sur Saône ! Accompagné de votre guide, vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la rue de la citadelle, de la place de l’Hôtel de Ville, de la Place Saint-Vincent.

Une balade authentique agrémentée de dégustations de produits du terroir et de vins de la Côte Chalonnaise. Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône

