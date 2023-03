Balade gourmande – Butte de Montenoison Montenoison Montenoison Catégories d’Évènement: Montenoison

Dans le village de Montenoison :

Rendez-vous à 9h00 pour un accueil convivial et la première pause gourmande. Au cours de la promenade, vous profiterez de très jolis points de vue alternés de 3 pauses de dégustation auprès de producteurs locaux passionnés. La balade gourmande emprunte des chemins de terre ou caillouteux et de petites routes, sur une zone vallonnée et par moment boisée. Le retour se fait au point de départ. Possibilité de rester sur place pour pique-niquer à l’ombre des arbres devant l’église. N’hésitez pas, venez profiter à nos côtés d’une balade gourmande conviviale, à la découverte de jolis paysages et de très belles spécialités locales. Réservation obligatoire avant le 8 septembre – nombre de places limité Tarif : 8€ – 4€ pour les enfants de 4 à 12 ans. Pique nique non fourni – le prix concerne la balade et les pauses de dégustations gourmandes. contact@lacharitesurloire-tourisme.com +33 3 86 70 15 06 http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/ Montenoison

