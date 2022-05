Balade gourmande Burgille Burgille Catégories d’évènement: Burgille

Doubs

Balade gourmande Burgille, 18 juin 2022, Burgille.

2022-06-18 – 2022-06-05

Burgille Doubs Burgille 12 EUR Le comité des fêtes Burgillois organise la 5ème édition de la Balade Gourmande, elle aura lieu le dimanche 5 juin 2022. C’est une balade de 15 km, avec 5 étapes différentes : apéritif, entrée, plat (plancha 3 viandes), fromage et dessert.

Les inscriptions sont à réaliser avant le 29 mai 2022 en contactant le : 06.84.78.26.59 ou comiteburg25@gmail.com.

