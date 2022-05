Balade Gourmande Bournazel Bournazel BournazelBournazel Catégories d’évènement: Aveyron

Bournazel Aveyron Aveyron Bournazel Partez à la découverte de ce petit village de caractère et de ses alentours accompagnés par les bénévoles du syndicat d’initiative

Départ 8h30 sur la Place du Foirail. Balade d'environ 3h30 et repas. Réservation: 06 45 27 92 47.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

