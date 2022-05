Balade gourmande Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

Balade gourmande Bonny-sur-Loire, 22 juillet 2022, Bonny-sur-loire. Balade gourmande

Bonny-sur-Loire, le vendredi 22 juillet à 18:30

Balade gourmande semi-nocturne organisée par l’association de la fête des vins des Coteaux du Giennois (AOC) à la découverte du terroir, sur réservation. Balade gourmande à la découverte du terroir et de l’AOC Coteaux du Giennois. Bonny-sur-Loire 29 grande rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

2022-07-22T18:30:00 2022-07-22T23:00:00

