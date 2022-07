Balade gourmande, avant le spectacle dans le cadre du festival les « Soirées du Patrimoine de Gâtine », 9 août 2022, .

Balade gourmande, avant le spectacle dans le cadre du festival les « Soirées du Patrimoine de Gâtine »



2022-08-09 17:30:00 – 2022-08-09

Le festival « Les Soirées du Patrimoine de Gâtine » a pour but de mettre en valeur le patrimoine architectural de la Gâtine en organisant des spectacles vivants devant des monuments des communes gâtinaises, mis en lumière pour l’occasion.

Les festivités débuteront par une balade gourmande alternant découverte du patrimoine et rencontre avec les producteurs locaux (Le Marché d’Antoine et Ferme de l’Airvaudais). Départ à 17 h 30, depuis la mairie, sans réservation et gratuit. Restauration et buvette à partir de 19 heures. Spectacle gratuit à 21 heures, spectacle de musiques et danses irlandaises qui est proposé sur le parvis de l’église Saint-Hilaire à Borcq-sur-Airvault. Les 4 musiciens/musiciennes et danseurs/danseuses du groupe Irish Sky Dance promettent de créer une ambiance aussi chaleureuse que dans un pub de Dublin un 17 mars pour la Saint-Patrick.

dernière mise à jour : 2022-07-26 par