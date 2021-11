Thann Thann Haut-Rhin, Thann Balade gourmande aux lanternes de l’Epiphanie Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Balade gourmande aux lanternes de l'Epiphanie Thann, 29 décembre 2021, Thann.

2021-12-29

Thann Haut-Rhin EUR Balade nocturne à travers le célèbre vignoble du Rangen, classé Grand Cru dans sa totalité, suivie d'une dégustation de vin chaud / jus de pommes chaud et de galette. Thann est la Porte Sud de la Route des Vins d'Alsace, qui sillonne l'ensemble du vignoble sur plus de 170 km jusqu'à Marlenheim, au nord. +33 3 89 37 96 20

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

