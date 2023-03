Balade gourmande Aubure Aubure Catégories d’Évènement: 68150

68150 Aubure EUR Balade de 6 kms pour découvrir le patrimoine du plus haut village d’Alsace, tout en découvrant la gastronomie grâce à des haltes culinaires et gustatives! Le temps d’une balade de 6,5 kms au travers des sentiers d’Aubure, découvrez la gastronomie locale grâce aux haltes culinaires proposées le long de ce parcours en pleine nature. Uniquement sur réservation +33 3 89 78 14 58 Aubure

