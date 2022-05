BALADE GOURMANDE AU SIMSERHOF Siersthal Siersthal Catégories d’évènement: Moselle

Siersthal Moselle À l’occasion du 20ème anniversaire de l’ouverture au public du Simserhof, la Communauté de communes et ses partenaires vous propose une balade gourmande sur un parcours de 6,3 kilomètres permettra aux participants de découvrir une partie du sentier d’excellence, autour des blocs de combats, tout en dégustant des produits locaux. Les participants seront accompagnés par un guide du Club Vosgien. Plusieurs créneaux de départs sont disponibles. Réservez vos places en amont jusqu’au 2 mai 2022 à l’Office de Tourisme par téléphone ou directement sur place à l’accueil de l’Office de Tourisme. Aucune réservation ne sera possible le jour même.

Tarif enfants de 6 à 14 ans et gratuit jusqu’à 6 ans. contact@tourisme-paysdebitche.fr +33 3 87 06 16 16 https://www.facebook.com/OuvrageSimserhof Rue André Maginot Ouvrage du SImserhof – Le Légeret Siersthal

