Balade gourmande au potager Chançay Chançay ChançayChançay Catégories d’évènement: Chançay Chançay

Indre-et-Loire

Balade gourmande au potager Chançay Chançay, 22 octobre 2022, ChançayChançay. Balade gourmande au potager

Valmer Chançay Indre-et-Loire Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire Château de Valmer Chançay

2022-10-22 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-06 Chançay

Indre-et-Loire Château de Valmer Chançay Indre-et-Loire Chançay Pour que vous puissiez apprécier toute la richesse de notre potager conservatoire d’un hectare, nous vous proposons une balade « dégustative » guidée. Vous arpenterez les allées à la découverte des fleurs comestibles et petits fruits insolites et pourrez apprécier toute la beauté de cet espace où se mélangent légumes, petits fruits, arbres fruitiers, plantes mellifères… Balade guidée dans le potager du mercredi au dimanche. jardins@chateaudevalmer.com +33 2 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com/ F. Guillaume

Château de Valmer Chançay Chançay

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Chançay Chançay, Indre-et-Loire Autres Lieu Chançay Chançay Adresse Valmer Chançay Indre-et-Loire Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire Château de Valmer Ville ChançayChançay lieuville Château de Valmer Chançay Chançay Departement Indre-et-Loire

Chançay Chançay ChançayChançay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chancaychancay/

Balade gourmande au potager Chançay Chançay 2022-10-22 was last modified: by Balade gourmande au potager Chançay Chançay Chançay Chançay 22 octobre 2022 Chançay Indre-et-Loire Valmer Chançay Indre-et-Loire Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire

ChançayChançay Indre-et-Loire