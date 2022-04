Balade gourmande au Haras du Pin Le Pin-au-Haras Le Pin-au-Haras Catégories d’évènement: Le Pin-au-Haras

Le Pin-au-Haras Orne La balade gourmande, un déjeuner à bord d’une calèche tractée par 2 robustes percherons.

Une sortie bucolique, insolite et engagée car elle encourage le retour du cheval au travail.

Un déjeuner autour de produits du terroir pour une balade savoureuse en tout point.

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68

Limité à 10 personnes par date : les mardis du 12/07 au 30 aout – départ 11h30. Sur réservation.

