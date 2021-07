Balade gourmande au crépuscule dans les vignes Ammerschwihr, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Ammerschwihr.

Balade gourmande au crépuscule dans les vignes 2021-07-07 – 2021-07-07

Ammerschwihr Haut-Rhin

EUR Cet été, le Domaine Freyburger Marcel vous invite à une balade gourmande au crépuscule !

Après une petite rando dans les coteaux, vous profiterez d’une dégustation commentée au coeur du Grand Cru Kaefferkopf, avec une vue imprenable sur le village et le vignoble alentour. 4 vins accordés avec les mets proposés seront préparés par la cheffe du restaurant Les Trois Amsel à Ammerschwihr autour de deux thématiques:

– L’Alsace 100% locale, le 7 et 21 juillet

– Tour de France les 4 et 18 août

Puis, retour au domaine (à la lampe !) à travers vignes, arbres fruitiers et ruisseau, pour un dernier verre de vin accompagné d’une note sucrée.

Un moment privilégié où vous pourrez échanger autour du métier de vigneron bio.



Les kids ne seront pas en reste ; un joli programme les attend aussi avec du jus de raisins pour goûter « comme les grands » et des jeux et énigmes à résoudre !

Chaque sortie sera limitée à un petit groupe de 12 personnes maximum avec inscription obligatoire ici, ce sera plus intimiste et agréable !

En cas de mauvaise météo, la soirée est maintenue et se déroulera entièrement au domaine.

Au plaisir de vous recevoir lors de ces soirées originales !

Invitation à une balade gourmande au crépuscule ! Une expérience inédite à vivre!

