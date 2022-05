BALADE GOURMANDE ACTION CONTRE LA FAIM Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Dimanche 15 mai, la Délégation Meurthe-et-Moselle d’Action contre la faim vous propose une balade gourmande, au départ de la Place Léopold, à 10h. Marche de 8,5 km suivi d’un couscous. Participation : Adultes 10€, Enfants 5€. Casquette offerte aux participants. Réservations : Optic Chic, rue Carnot à Lunéville à partir du 15 avril. Nombreuses animations de 12h à 19h : Musique, danses, majorettes, chiens d’attelage. Renseignements : 06 52 87 29 85. +33 6 52 87 29 85 Lunéville

