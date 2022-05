Balade gourmande à vélo à la rencontre des producteurs locaux avec Kaouann

2022-08-31 10:00:00 – 2022-08-31 14:00:00 Départ en vélo du port de Dinan en direction d’Evran par le chemin de halage (sécurisé, pas de voitures et très peu de dénivelé).

Groupe accompagné et guidé par Damien ou Camille. A Evran, rencontre avec deux producteurs : l'Envie des champs et le Triskell Rouge pour visite des exploitations et dégustations. Au retour, arrêt à la brasserie des Roger Bontemps pour dégustation de bières et fin de la balade. La sortie fait environ 25 km, accessible à tous, possibilité de louer des vélos à assistance électrique si besoin. Billetterie en ligne

Groupe accompagné et guidé par Damien ou Camille. A Evran, rencontre avec deux producteurs : l’Envie des champs et le Triskell Rouge pour visite des exploitations et dégustations. Au retour, arrêt à la brasserie des Roger Bontemps pour dégustation de bières et fin de la balade. La sortie fait environ 25 km, accessible à tous, possibilité de louer des vélos à assistance électrique si besoin. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

