Balade gourmande à vélo à la rencontre de producteurs locaux avec Kaouann. Dinan, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Dinan.

Balade gourmande à vélo à la rencontre de producteurs locaux avec Kaouann. 2021-07-14 15:00:00 – 2021-07-14 18:30:00 Rue du Quai Port de Dinan côté Lanvallay,

Dinan Côtes d’Armor Dinan

Au départ du port de Dinan, longez le canal d’Ille et Rance par le halage et partez à la rencontre de trois producteurs locaux qui vous feront découvrir leurs exploitations et déguster leurs produits.

A Evran, rencontre avec deux producteurs : l’Envie des champs et le Triskell Rouge pour une visite des exploitations et dégustations. Au retour, arrêt à la brasserie des Roger Bontemps pour dégustation de bières et fin de la balade. La sortie fait environ 25km, accessible à tous, possibilité de louer des vélos à assistance électrique si besoin.

Les mercredis de 15h à 18h30 environ, à partir du 23 juin

Inscription obligatoire car le nombre de places est limité à 12 personnes (et sous réserve de météo convenable)

Réservation à l’office du tourisme et sur notre billetterie en ligne.

